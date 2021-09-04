شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: خيارات المقاومة ستزداد ما لم تلتزم إسرائيل برفع الحصار

الجهاد الإسلامي: خيارات المقاومة ستزداد ما لم تلتزم إسرائيل برفع الحصار
رام الله - دنيا الوطن
أكد داوود شهاب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن خيارات المقاومة الفلسطينية ستزداد وتتسع، ما لم تلتزم إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال شهاب، في تصريحات لوكالة (الأناضول) التركية، اليوم السبت: "يجب أن تتوقف سياسة ربط المعابر بأي تطورات سياسية، وكأن المعابر وسيلة بيد الاحتلال لمعاقبة الشعب ومنعه من أي حراك رافض لوجوده، أو الرد على عدوانه المستمر".

وأضاف: "طالما أن هناك جمود في التزام الاحتلال برفع الحصار المستمر للعام الـ15 تواليا، فمن الواضح أن الخيارات الشعبية ستتسع وتزداد".

وأشار القيادي في الجهاد الإسلامي، إلى أن البالونات من وسائل الضغط الشعبي والجماهيري، وهي وسيلة تنفيذها لا يتطلب عملا مُنظما تُديره الفصائل".

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