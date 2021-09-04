بايدن يأمر بنشر الوثائق السرية من تحقيق هجمات 11 سبتمبر

رام الله - دنيا الوطنأمر الرئيس الأميركي جو بايدن، بنشر الوثائق التي لا تزال سرية من التحقيق الحكومي حول هجمات 11 سبتمبر على مدى الستة أشهر المقبلة، استجابة لطلب حوالي 3000 عائلة من عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم في الهجمات.وكانت الأسر قد طالبت بالتحقيق في شكوك تفيد بأن مسؤولا أو أكثر من مكتب التحقيقات الفيدرالي قد "أتلفوا أدلة تربط السعودية بالخاطفين" الذين هاجموا مركز التجارة العالمي ومقر البنتاغون في 2011.وأكد بايدن التزامه بالشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن هذه الوثائق ووجه أوامر لوزارة العدل وجهات أخرى مسؤولة للإشراف على مراجعة لرفع السرية عن الوثائق وقال "يجب أن لا ننسى أبدا الألم المستمر لعائلات وأحباء 2977 شخصا بريئا قتلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي ضد أميركا في تاريخنا"، بحسب قناة (الحرة).يذكر أن عائلات الضحايا طالبت بالحصول على وثائق حكومية تتعلق بما إذا كانت السعودية، وقد ساعدت أو مولت أيا من منفذي الهجمات الـ19 المرتبطين بالقاعدة، التي منحتها طالبان ملاذا آمنا في أفغانستان في ذلك الوقت، خاصة أن 15 من الخاطفين الـ19 هم من المملكة.وكانت لجنة 11 سبتمبر الرسمية التي شكلها الكونغرس قد أعلنت في وقت سابق أنه "لا يوجد دليل يربط الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين بتمويلات فردية للقاعدة"، ومن جانبها تنفي السعودية أي صلة لها بالهجمات.ويأتي قرار الرئيس الأميركي تزامنا مع اقتراب الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.