الصحة الإماراتية: انخفاض ملحوظ في وفيات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة الإماراتية عن 984 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الإصابات المسجلة في البلاد 722292 إصابة.وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة بـ(كورونا)، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2045 حالة وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكشفت الوزارة عن شفاء 1475 حالة جديدة لمصابين (كورونا) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 711134 حالة.وتماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس (كورونا) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 335439 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.