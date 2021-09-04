قناة (كان): حماس تهدد باستئناف إطلاق البالونات الحارقة ابتداءً من اليوم

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم السبت، أن حركة حماس هددت خلال اجتماع قيادتها مع المبعوث القطري محمد العمادي، بمواصلة الفعاليات الشعبية على حدود قطاع غزة حتى يتم رفع الحصار عن القطاع بشكل كامل.كما هددت حماس باستئناف إطلاق البالونات الحارقة صوب المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة ابتداءً من اليوم.وقد كشفت قناة (كان) أن مصر وقطر تُمارسان ضغوطًا كبيرة على حماس من أجل وقف الإرباك الليلي بمحاذاة السياج الحدودي مع إسرائيل، "حتى لا تُعرّض تسهيلات غزة للخطر"، وقد تم نقل هذه الرسائل في الأيام الأخيرة إلى قيادة حماس.وفي غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن أعمال التشييد والبناء في قطاع غزة ستبدأ خلال الأيام القادمة ضمن جهود إعادة الإعمار، موضحًا أن المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء لرفع آثار التدمير في القطاع.