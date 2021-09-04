شؤون فلسطينية

الشرطة: إصابة امرأة بعيار ناري إثر شجار في جنين

الشرطة: إصابة امرأة بعيار ناري إثر شجار في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت، اليوم السبت، مواطنة بعيار ناري، إثر شجار وقع في إحدى بلدات محافظة جنين، وقبضت الشرطة على 3 أشخاص مشتبه بهم بالمشاركة فيه.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول نشوب شجار استخدمت به الأسلحة النارية في إحدى بلدات المحافظة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت ان قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية تحركت للمكان وسيطرت على الشجار وأعادت الهدوء وفرض النظام، وقبضت على 3 أشخاص مشتبه بهم بالمشاركة في الشجار، الذي نتج عنه إصابة مواطنة بعيار ناري وتم إدخالها إلى المستشفى.

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهم لحين إحالتهم للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولا.

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