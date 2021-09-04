الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في سلوان

رام الله - دنيا الوطنأجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة، اليوم السبت، مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله في حي وادي الربابة من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.وذكرت مصادر مقدسية، أن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي أيمن أبو هدوان على هدم منزله البالغ مساحته 50 مترا مربعا، بواسطة معدات هدم يدوية، وذلك تجنبا لتكاليف الهدم الباهظة في حال هدمه الاحتلال.وأشارت إلى أن المنزل قديم وتم توقيف البناء فيه قبل عشر سنوات، إلى أن سلمته سلطات الاحتلال أمر هدم قبل شهر، بحجة عدم الترخيص.