شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطن في 64 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطن في 64 نقطة مواجهة
رام الله - دنيا الوطن
شهد الأسبوع الماضي اندلاع مواجهات مع الاحتلال في 64 نقطة بالضفة الغربية بما فيها القدس، تخللها اشتباكات مسلحة وتنفيذ عمليات إطلاق نار وإلقاء أكواع ناسفة وزجاجات حارقة، واستشهد مواطن برصاص الاحتلال في رام الله.

ففي يوم أمس الجمعة، تم إحصاء 7 نقاط مواجهة، تخللها اطلاق نار على دوريات الاحتلال في كفر قليل جنوب نابلس، وسجلت بلدة بيتا إصابة أكثر من 70 مواطنا، بينهم 12 مصابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وشهدت البلدة إلقاء أكواع ناسفة على دوريات الاحتلال.

واندلعت مواجهات في كل حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ومدينة رام الله، وبلدات بيتا وبيت دجن وكفر قليل قضاء نابلس، وبلدة كفر قدوم والحاجز الجنوب لمدينة قلقيلية.

وفي يوم الخميس تم إحصاء 11 نقطة مواجهة، تخللها إطلاق نار في جنين، واندلعت مواجهات في بلدة أبو ديس بضواحي القدس المحتلة، وسنجل في رام الله، وقرية فحمة ومدينة جنين، وبلدة بيتا واللبن الشرقية في نابلس.

ويوم الأربعاء تم احصاء 8 نقاط مواجهة، تخللها إطلاق نار في قرية الفندقومية في جنين، واندلعت مواجهات في كل من قرية كوبر وبيت ريما في رام الله، وفي مدينة بيت لحم، وبلدة بيتا في نابلس، وحي كفر سابا في مدينة قلقيلية.

وفي يوم الثلاثاء، أحصي 12 نقطة مواجهة، وأصيب خلالها مستوطن بالحجارة قرب حلحول في الخليل وألقيت زجاجات حارق على دوريات الاحتلال في مدينة دورا جنوب الخليل، واستشهد المواطن رائد يوسف راشد (39 عامًا) برصاص
الاحتلال قرب بيت عور التحتا، أثناء عودته لبلده من عمله في الداخل الفلسطيني المحتلة، وترك ينزف حتى ارتقى شهيدا.

واندلعت مواجهات أخرى في سلوان بمدينة القدس، ودورا وحلحول في الخليل، وبيرزيت وكوبر ونعلين وبيت ريما في رام الله، وبيتا في نابلس، والعراقيب في فلسطين المحتلة عام
1948م.

وفي يوم الاثنين، ألقي زجاجات حارق على دوريات الاحتلال في سلوان، واندلعت مواجهات في بيتا واللبن الشرقية وذلك ضمن 5 نقاط مواجهة تم رصدها في ذلك اليوم.

ويوم الأحد تم إحصاء 9 نقاط مواجهة، اندلعت في كل من سلوان والعيساوية بالقدس، وبلدة الخضر وتقوع ومستوطنة مجدال عوز ببيت لحم،  وبيتا قرب نابلس ومخيم عقبة جبر بأريحا.

وشهد يوم السبت مطلع الأسبوع اندلاع مواجهات في العديد من مناطق الضفة الغربية والقدس، وتم إحصاء 12 نقطة مواجهة، اندلعت في العيساوية في القدس، وبلدة تقوع وحوسان ببيت لحم، وبلدة بتيا وخربة طانا واللبن الشرقية في نابلس، وخلة نوفل بمدينة قلقيلية.

أخبار ذات صلة

أهالي سلوان بالقدس يدعون للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد سياسة الهدم والتهجير

أهالي سلوان بالقدس يدعون للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد سياسة الهدم والتهجير

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في واد الربابة بسلوان

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في واد الربابة بسلوان

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في سلوان

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في سلوان

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطن في 64 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطن في 64 نقطة مواجهة

تسجيل 14 وفاة و1585 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

تسجيل 14 وفاة و1585 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

ارتفاع في أعداد وفيات (كورونا) بغزة

ارتفاع في أعداد وفيات (كورونا) بغزة

&#34;التربية الطبية الدولية&#34; تُنظّم المؤتمر الثالث للأبحاث العلمية

"التربية الطبية الدولية" تُنظّم المؤتمر الثالث للأبحاث العلمية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أهالي سلوان بالقدس يدعون للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد سياسة الهدم والتهجير

أهالي سلوان بالقدس يدعون للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد سياسة الهدم والتهجير

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في واد الربابة بسلوان

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في واد الربابة بسلوان

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في سلوان

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله في سلوان

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطن في 64 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطن في 64 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطن في 64 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: شهيد وإصابة مستوطن في 64 نقطة مواجهة

ارتفاع في أعداد وفيات (كورونا) بغزة

ارتفاع في أعداد وفيات (كورونا) بغزة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير أحمد أبو سندس للمرة الثالثة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير أحمد أبو سندس للمرة الثالثة

اشتية يطالب الإدارة الامريكية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية في القدس العربية

اشتية يطالب الإدارة الامريكية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية في القدس العربية

منوعات

اليمنية بلقيس: قضية خلع زوجي حق مشروع.. وهذا ما فعلته لإسراء غريب

اليمنية بلقيس: قضية خلع زوجي حق مشروع.. وهذا ما فعلته لإسراء غريب

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان تهاجم طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي &#34;تمثيلية&#34;

شاهد: مي العيدان تهاجم طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي "تمثيلية"

شاهد: أحمد العنزي يتجسّس على طليقته سارة الكندري عبر &#34;آي كلاود&#34;

شاهد: أحمد العنزي يتجسّس على طليقته سارة الكندري عبر "آي كلاود"

شاهد: شيرين عبد الوهاب تعود وتُبدع في حفلات صيف جدّة

شاهد: شيرين عبد الوهاب تعود وتُبدع في حفلات صيف جدّة

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

عربي

إيران: السعودية جادة في محادثاتها معنا

إيران: السعودية جادة في محادثاتها معنا

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة تابعة لقائد عسكري جنوب اليمن

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة تابعة لقائد عسكري جنوب اليمن

الاحتلال يهاجم بطارية صواريخ سورية بعد سقوط صاروخ قرب تل أبيب

الاحتلال يهاجم بطارية صواريخ سورية بعد سقوط صاروخ قرب تل أبيب

اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين الجامعة العربية والبرلمان العربي

اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين الجامعة العربية والبرلمان العربي