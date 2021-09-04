شؤون فلسطينية

تسجيل 14 وفاة و1585 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

تسجيل 14 وفاة و1585 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7% ونسبة الوفيات 1,0% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 121، قاقيلية 47، نابلس 193، سلفيت 42، جنين 76، رام الله والبيرة 53، طوباس 8، أريحا والأغوار 5، ضواحي القدس 6، بيت لحم 8، الخليل 8، قطاع غزة 1018".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 136، قلقيلية 45، نابلس 169، سلفيت 28، جنين 64، رام الله والبيرة 59، طوباس 25، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 3، بيت لحم 6، الخليل 44، قطاع غزة 500".

وسجلت 14 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 9 حالات في قطاع غزة و3 حالات في طولكرم، وحالة في جنين وأخرى في ناباس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 149 مريضاً، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,087,037 بينهم 466,348 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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