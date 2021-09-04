شؤون فلسطينية

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (5 آب/ سبتمبر).

وقالت الوزارة، إن السفر للمتبقي من الحافلة الثانية + الثالثة + الرابعة حتى الرقم (120) من كشف رقم (2021/29).

وأكدت التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما أكدت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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