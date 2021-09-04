دولي

زلزالان يضربان الصين وماليزيا

زلزالان يضربان الصين وماليزيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأنباء الصينية، اليوم السبت، عن زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة بيشان.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني، إنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 7 كيلومترات، عند ملتقى خط العرض 37.87 درجة شمالا وخط الطول 77.96 درجة شرقا بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين.

وأضاف أنه قبل الزلزال، وقعت عدة هزات أرضية خفيفة في أجزاء من ولايتي كاشغار وهوتان في شينجيانغ .. موضحة أنه لم تقع أي خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وسجلت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، هزة أرضية ضعيفة بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر منطقة كونداسانغ بولاية صباح الماليزية صباح اليوم.

وذكرت إدارة الأرصاد - في بيان صدر عنها أوردته وكالة الأنباء الماليزية - أن الهزة تمركزت على بعد 6.1 درجة شمال خط الطول 116.6 درجة شرق خطوط العرض من منطقة كونداسانغ، وعلى بعد 12 كيلومترا شمال غربي منطقة راناو بعمق 10 كيلومترات، مردفة أن الهزة لم تنذر بحدوث أمواج المد البحري العاتية أو "التسونامي" في السواحل الماليزية.

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