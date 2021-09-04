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الكشف عن تفاصيل زيارة نفتالي بينت إلى مصر

الكشف عن تفاصيل زيارة نفتالي بينت إلى مصر
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، الأسبوع المقبل، إلى جمهورية مصر العربية؛ للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن الزيارة تأتي لبحث قضايا تتعلق بالأساس بشأن الوضع الفلسطيني، وإن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات، تهدف للتمهيد لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الزيارة، التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا خلال زيارة رئيس المخابرات العامة عباس كامل إلى "إسرائيل"، وبعد أيام من القمة الثلاثية بين السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني عبدالله الثاني.

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