ارتفاع في أعداد وفيات (كورونا) بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 3563 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1018 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 500 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 135921 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 15603 حالة، وإجمالي المتعافين 119155 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1163 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 276 حالة، من بينها 167 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 579570 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 324793 شخصا.