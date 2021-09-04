شؤون فلسطينية

ارتفاع في أعداد وفيات (كورونا) بغزة

ارتفاع في أعداد وفيات (كورونا) بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 3563 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1018 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 500 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 135921 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 15603 حالة، وإجمالي المتعافين 119155 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1163 حالة وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 276 حالة، من بينها 167 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 579570 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 324793 شخصا.

أخبار ذات صلة

&#34;التربية الطبية الدولية&#34; تُنظّم المؤتمر الثالث للأبحاث العلمية

"التربية الطبية الدولية" تُنظّم المؤتمر الثالث للأبحاث العلمية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير أحمد أبو سندس للمرة الثالثة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير أحمد أبو سندس للمرة الثالثة

اشتية يطالب الإدارة الامريكية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية في القدس العربية

اشتية يطالب الإدارة الامريكية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية في القدس العربية

لجان الصيادين: فقدان الاتصال بمركب صيد في بحر رفح

لجان الصيادين: فقدان الاتصال بمركب صيد في بحر رفح

عشرات الإصابات خلال المواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

عشرات الإصابات خلال المواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

إطلاق نار يستهدف قوة لجيش الاحتلال قرب قرية كفر قليل

إطلاق نار يستهدف قوة لجيش الاحتلال قرب قرية كفر قليل

هنية يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج عنها

هنية يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج عنها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير أحمد أبو سندس للمرة الثالثة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير أحمد أبو سندس للمرة الثالثة

اشتية يطالب الإدارة الامريكية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية في القدس العربية

اشتية يطالب الإدارة الامريكية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية في القدس العربية

عشرات الإصابات خلال المواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

عشرات الإصابات خلال المواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

إطلاق نار يستهدف قوة لجيش الاحتلال قرب قرية كفر قليل

إطلاق نار يستهدف قوة لجيش الاحتلال قرب قرية كفر قليل

هنية يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج عنها

هنية يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج عنها

الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين في عرض بحر غزة

الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين في عرض بحر غزة

إصابة بحادث سير في غزة

إصابة بحادث سير في غزة

منوعات

اليمنية بلقيس: قضية خلع زوجي حق مشروع.. وهذا ما فعلته لإسراء غريب

اليمنية بلقيس: قضية خلع زوجي حق مشروع.. وهذا ما فعلته لإسراء غريب

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان تهاجم طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي &#34;تمثيلية&#34;

شاهد: مي العيدان تهاجم طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي "تمثيلية"

شاهد: أحمد العنزي يتجسّس على طليقته سارة الكندري عبر &#34;آي كلاود&#34;

شاهد: أحمد العنزي يتجسّس على طليقته سارة الكندري عبر "آي كلاود"

شاهد: شيرين عبد الوهاب تعود وتُبدع في حفلات صيف جدّة

شاهد: شيرين عبد الوهاب تعود وتُبدع في حفلات صيف جدّة

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

عربي

الاحتلال يهاجم بطارية صواريخ سورية بعد سقوط صاروخ قرب تل أبيب

الاحتلال يهاجم بطارية صواريخ سورية بعد سقوط صاروخ قرب تل أبيب

اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين الجامعة العربية والبرلمان العربي

اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين الجامعة العربية والبرلمان العربي

الكويت: رجل يقتل شقيقته نحراً في جريمة مروعة

الكويت: رجل يقتل شقيقته نحراً في جريمة مروعة

البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية