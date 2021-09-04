شؤون فلسطينية

اشتية يطالب الإدارة الامريكية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية في القدس العربية

اشتية يطالب الإدارة الامريكية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية في القدس العربية
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية، الإدارة الامريكية بالإسراع في تنفيذ ما وعدت به خاصة إعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس العربية، بالإضافة الى رفع اسم منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية من قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الجمعة في مكتبه برام الله، وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، ضم السيناتور كريس ميرفي، والسيناتور ريتشارد بلومنتل، والسيناتور كريس فان هولن، والسيناتور جون اوسوف، والوفد المرافق لهم.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على فتح مسار سياسي جاد وجديد لإنهاء الاحتلال، من خلال الرباعية الدولية على أساس القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وجدد اشتية مطالبته الإدارة الامريكية الضغط على إسرائيل والزامها باحترام الاتفاقيات الموقعة معها بما فيها وقف الاستيطان، والزامها بوقف الانتهاكات بحق الانسان الفلسطيني سواء بالقتل والاعتقال وهدم الممتلكات ومصادرة الأراضي، ووقف الإجراءات في مدنية القدس.

وبحث رئيس الوزراء مع الوفد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ما بين الولايات المتحدة وفلسطين بشكل مباشر، مثمنا إعادة الإدارة الامريكية للدعم المالي للأونروا، واستئناف المشاريع التنموية والبنى التحتية، ودعم جهود الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.

واستعرض اشتية آخر المستجدات والتطورات في الأراضي الفلسطينية في ظل التوسع الاستيطاني، مشيرا الى ان حل الدولتين يواجه خطرا حقيقيا نتيجة استمرار إسرائيل بسياستها الاستيطانية وقضم الأراضي، وتآكل حل الدولتين واستمرار الامر الواقع سيكون له نتائج ديموغرافية وامنية.

وطالب رئيس الوزراء ببذل ضغوط جادة على إسرائيل من اجل السماح بعقد الانتخابات في القدس مثلما نصت الاتفاقيات الموقعة، من اجل إعادة الوهج الديمقراطي ولتكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام وإعادة الوطنية.

وقال اشتية: "إن لاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو في طريقه الى واشنطن تبرهن على تعنت واضح واستمرار في السياسة الاستيطانية وخلق حقائق دائمة على الأرض".

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