لجان الصيادين: فقدان الاتصال بمركب صيد في بحر رفح

رام الله - دنيا الوطنأعلن زكريا بكر منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، صباح اليوم السبت، انقطاع الاتصال بحسكة صيد على متنها صيادان، في بحر رفح جنوب القطاع.وأكد بكر أن خلفية الاختفاء ليست معلومة إلى هذه اللحظة، سواء كانت اعتقال من قبل بحرية الاحتلال، أم غرقاً في البحر.إلى ذلك، فتحت زوارق الاحتلال الحربية، صباح اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار بكثافة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودان ية والواحة شمال القطاع.