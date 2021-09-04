مصر: أعمال التشييد والبناء في قطاع غزة ستبدأ خلال أيام

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، أمس الجمعة، إن المرحلة الأولى من إعادة إعمار قطاع غزة قاربت على الانتهاء وهي رفع آثار التدمير اثر العدوان الاخير.وأكد راضي، في تصريحات لإذاعة (راديو مصر)، أن أعمال التشييد والبناء بقطاع غزة ستبدأ خلال الأيام القادمة ضمن جهود إعادة إعمار القطاع، في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف أن "القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت بالقاهرة، تناولت جهود إعادة الإعمار بغزة، وجاءت استمرارا للمشاورات بين الدول الثلاث".وأشار إلى مناقشتها كذلك العمل على تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" والتهدئة الشاملة في القدس والضفة ووقف كل الأعمال العدائية ووقف الاستيطان.وبين أن القمة أعادت التأكيد على ثبات الموقف المصري الأردني تجاه دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على ثوابت ما يسمى حل الدولتين والعودة لحدود 1967 والقدس عاصمة فلسطين وعودة جميع حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، كما جاء.ودعت القمة، دعوة المجتمع الدولي والرباعية الدولية إلى فتح أفق سياسي لإعادة إحياء "عملية السلام"، في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة والحكومة الجديدة في "إسرائيل".وأوضح أنه تم الاتفاق على تواصل الاتصالات بين مصر والأردن وفلسطين على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية؛ لبلورة صيغة محددة يتم تفعيلها خلال الفترة القادمة.