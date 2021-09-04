شؤون فلسطينية

عشرات الإصابات خلال المواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

عشرات الإصابات خلال المواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح
رام الله - دنيا الوطن
أصيب نحو 70 مواطنا بينهم 12 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح جنوب نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز على مسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة التي أقيمت على أراضي المواطنين القريبة من قمة جبل صبيح.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 12 مواطنا بينهم متطوع في الهلال الأحمر، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخر بقنبلة غاز مباشرة، إضافة إلى 6 برضوض نتيجة سقوطهم، إلى جانب العشرات بالاختناق بالغاز السام.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة إسعاف تابعة لها بقنابل الغاز السام، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي.

وصباح اليوم جرفت قوات الاحتلال أحد الطرق المؤدية إلى جبل صبيح قبل ساعات من بدء المسيرة الأسبوعية الرافضة للبؤرة الاستيطانية على قمة الجبل.

وتواصلت الليلة الماضية فعاليات الإرباك الليلي في محيط جبل صبيح، بمشاركة واسعة من أهالي بيتا.

وأحرق الشبان عشرات الإطارات المطاطية على مقربة من البؤرة الاستيطانية، وأحدثوا سلسلة تفجيرات صوتية ضخمة سمع دويها من مسافات بعيدة، وترافق ذلك من بث الأغاني الثورية عبر مكبرات الصوت.

وطور الشبان منذ اندلاع أعمال المقاومة من أساليبهم في مقاومة الاحتلال، آخرها تفجير براميل كبيرة قبالة حاجز للاحتلال، كما يطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية الجاثمة عل قمة جبل صبيح.

ويشهد جبل صبيح مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في عدة محاور، وبموازاتها تقوم وحدات الإرباك الليلي بمشاغلة الجنود والمستوطنين بأساليب إبداعية مبتكرة.

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