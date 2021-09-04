اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية



وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين أكدوا استمرارهم بنهج المقاومة الشعبية مؤكدين أهمية تعميمها في جميع محافظات الوطن.



وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين أكدوا استمرارهم بنهج المقاومة الشعبية مؤكدين أهمية تعميمها في جميع محافظات الوطن.

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا باستمرار انتهاكات جيش الاحتلال بحق شعبنا في كافة محافظات الوطن.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني وقنابل الغاز صوب المشاركين في المسيرة مما أدى لإصابة أحد الشبان في راسه إصابة طفيفة والعشرات بالاختناق عولجت جميعها ميدانيا.وأكد شتيوي على اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال و الشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة واشعال الإطارات ، مشيرًا إلى اقتحام جنود الاحتلال لعدد من منازل المواطنين واعتلاء اسطحها بهدف استخدامها للقناصة.وأضاف شتيوي" إن جنود الاحتلال قد نصبوا كمينا في ساعات الليل في احد المنازل المهجورة الا انه تم كشفه من قبل وحدة الرصد وكشف الكمائن دون تسجيل اية اعتقالات".