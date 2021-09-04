شؤون فلسطينية

إطلاق نار يستهدف قوة لجيش الاحتلال قرب قرية كفر قليل

إطلاق نار يستهدف قوة لجيش الاحتلال قرب قرية كفر قليل
رام الله - دنيا الوطن
استهدف مقاومون، مساء اليوم قوة لجيش الاحتلال بإطلاق نار، أثناء مرورها بالقرب من قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وأظهر مقطع فيديو مصور إطلاق نار استهدف خلاله قوة لجيش الاحتلال قرب قرية كفر قليل.

وتعرضت قوات الاحتلال لأكثر من عملية إطلاق خلال اقتحامها لمناطق، في جنين ومخيمها وبلدة برقين وقرية الفندقومية، ومدينة نابلس ومخيم بلاطة ومدينة طوباس، خلال الأسابيع الماضية.

وتصاعدت عمليات إطلاق النار على قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، وخاصة خلال وبعد معركة "سيف القدس"، وشهدت الأسابيع الماضية اشتباكات عنيفة في مخيم ومدينة جنين، حيث ارتقى 4 شهداء بينهم الشهيد القسامي أمجد حسينية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة في الضفة الغربية وإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال.

وخاضت المقاومة معركة "سيف القدس" في العاشر من مايو الماضي، حين وجهت كتائب القسام أول ضربات صواريخها على الداخل المحتل، ردًا على جرائم الاحتلال المتواصلة في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح المهدد بالتهجير في القدس المحتلة.

وانخرطت مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة ومدن الداخل المحتل في معركة "سيف القدس"، من خلال عشرات المسيرات الغاضبة والمواجهات وعمليات الدهس والطعن وإطلاق النار، استشهد خلالها 29 مواطنًا من الضفة والقدس، وجرح المئات.

أخبار ذات صلة

اشتية يطالب الإدارة الامريكية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية في القدس العربية

اشتية يطالب الإدارة الامريكية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية في القدس العربية

لجان الصيادين: فقدان الاتصال بمركب صيد في بحر رفح

لجان الصيادين: فقدان الاتصال بمركب صيد في بحر رفح

عشرات الإصابات خلال المواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

عشرات الإصابات خلال المواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

هنية يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج عنها

هنية يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج عنها

الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين في عرض بحر غزة

الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين في عرض بحر غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

مجددًا.. ارتفاع سعر الدجاج والبيض في أسواق غزة

مجددًا.. ارتفاع سعر الدجاج والبيض في أسواق غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يطالب الإدارة الامريكية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية في القدس العربية

اشتية يطالب الإدارة الامريكية بالإسراع في إعادة فتح القنصلية في القدس العربية

عشرات الإصابات خلال المواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

عشرات الإصابات خلال المواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

اصابة شاب برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

إطلاق نار يستهدف قوة لجيش الاحتلال قرب قرية كفر قليل

إطلاق نار يستهدف قوة لجيش الاحتلال قرب قرية كفر قليل

هنية يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج عنها

هنية يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج عنها

الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين في عرض بحر غزة

الاحتلال يطلق النار تجاه الصيادين في عرض بحر غزة

إصابة بحادث سير في غزة

إصابة بحادث سير في غزة

رئيس وزراء الاحتلال: لا أنوي لقاء أبو مازن بسبب المحكمة الجنائية

رئيس وزراء الاحتلال: لا أنوي لقاء أبو مازن بسبب المحكمة الجنائية

منوعات

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هنا شيحة تُهاجم متابِعة انتقدت نشرها صورة لحلا شيحة من دون حجاب

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

هل سيعود أحمد حلمي لمنافسات رمضان بعد غياب 28 سنة؟

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

محمد رمضان يثير الجدل ويستعين بنقابة من دون فنانين معروفين

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

مقدِّمة حفل بهاء سلطان تثير الضجة بما فعلته على المسرح

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

شاهد: هنا الزاهد تبكي بسبب والدتها.. ما القصة؟

شاهد: مي العيدان تهاجم طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي &#34;تمثيلية&#34;

شاهد: مي العيدان تهاجم طلاق سارة الكندري وأحمد العنزي "تمثيلية"

شاهد: أحمد العنزي يتجسّس على طليقته سارة الكندري عبر &#34;آي كلاود&#34;

شاهد: أحمد العنزي يتجسّس على طليقته سارة الكندري عبر "آي كلاود"

شاهد: شيرين عبد الوهاب تعود وتُبدع في حفلات صيف جدّة

شاهد: شيرين عبد الوهاب تعود وتُبدع في حفلات صيف جدّة

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

عربي

الاحتلال يهاجم بطارية صواريخ سورية بعد سقوط صاروخ قرب تل أبيب

الاحتلال يهاجم بطارية صواريخ سورية بعد سقوط صاروخ قرب تل أبيب

اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين الجامعة العربية والبرلمان العربي

اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين الجامعة العربية والبرلمان العربي

الكويت: رجل يقتل شقيقته نحراً في جريمة مروعة

الكويت: رجل يقتل شقيقته نحراً في جريمة مروعة

البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية