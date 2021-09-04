هنية يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج عنها



وأكد هنية على استمرار الحركة في جهودها لتأمين الإفراج عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا بصمودهم وعطائهم الدائم، وقال إن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات عملنا الحركي والوطني.







رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، مساء الجمعة الأسيرة المحررة أنهار الديك التي أفرج عنها مؤخرًا من سجون الاحتلال حيث أشاد بها وبعائلتها وبصمودها وبانتصارها في واحدة من معاركنا الفلسطينية التي نخوضها مجتمعين مع أسرانا.