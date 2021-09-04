شؤون فلسطينية

هنية يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج عنها

هنية يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج عنها
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، مساء الجمعة الأسيرة المحررة أنهار الديك التي أفرج عنها مؤخرًا من سجون الاحتلال حيث أشاد بها وبعائلتها وبصمودها وبانتصارها في واحدة من معاركنا الفلسطينية التي نخوضها مجتمعين مع أسرانا.

وأكد هنية على استمرار الحركة في جهودها لتأمين الإفراج عن جميع الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيدًا بصمودهم وعطائهم الدائم،  وقال إن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولويات عملنا الحركي والوطني.

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