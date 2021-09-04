شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط في القدس

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال مدينة القدس وقامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز تجاه منازل المواطنين.

يشار الى أن أكثر من 12 مواطناً بينهم متطوع في الهلال الأحمر أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و51 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابة بقنبلة غاز مباشرة، و6 برضوض نتيجة السقوط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس يوم أمس الجمعة.

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