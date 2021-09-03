"الخارجية": حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف جاليتنا في ماليزيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية في ماليزيا.وأضافت "الخارجية" في تقريرها اليومي حول وباء (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم، أن سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا أفادت بوفاة المواطنة صبحية شلبي متأثرة بإصابتها بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في صفوف جاليتنا في ماليزيا إلى 3 وفيات.وأوضحت "الخارجية" أن جالياتنا حول العالم سجّلت 13,357 إصابة و424 وفاة منذ بدء رصد الوباء في العالم مطلع العام الماضي.