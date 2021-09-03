طاقم تلفزيوني إسرائيلي ينتحل الجنسية الفرنسية للتصوير داخل مطعم برام الله

رام الله - دنيا الوطنمنعت إدارة مطعم فانيلا، أمس الخميس، طاقم تلفزيوني إسرائيلي أدعى العمل في التلفزيون الفرنسي، من التصوير داخل أفرع المطعم في حي المصيون بمدينة رام الله.وقالت إدارة المطعم، في توضيح عبر موقع (فيسبوك) مساء الجمعة، إن العاملين بالمطعم تفاجئوا بحضور مجموعة من الأشخاص ادعوا عملهم بالتلفزيون الفرنسي للتصوير داخل المطعم، مضيفةً أنه تبين بعد مكوثهم بدقائق داخل المكان أنهم يعملون لصالح قناة تلفزيونية إسرائيلية.وأضافت، أن العاملين طلبوا منه مغادرة المكان فوراً، مشيرةً إلى أنهم توجهوا إلى فرع آخر للمطعم في شارع الإرسال وسط مدينة رام الله، ومنعوا أيضا من التصوير في داخل المكان.