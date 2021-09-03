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الاحتلال يهاجم بطارية صواريخ سورية بعد سقوط صاروخ قرب تل أبيب

الاحتلال يهاجم بطارية صواريخ سورية بعد سقوط صاروخ قرب تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بطارية صواريخ سورية مضادة للطائرات من طراز SA5، رداً على إطلاقها صاروخاً مساء أمس سقطت أجزاء منه قرب تل أبيب.

وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، أن الصاروخ الذي أطلقته قوات الدفاع الجوي السوري، تجاه طائرات هاجمت أهدافاً في سوريا، سمع صوته في أنحاء غوش دان، فيما سقطت شظايا منه على ساحل هشارون.

من جانبها، زعمت إذاعة جيش الاحتلال، أن بطارية الصواريخ تضررت بشكل كبير إثر الهجوم، مشيرةً إلى أن الجيش قرر مهاجمة بطارية الصواريخ لإيصال رسالة إلى السوريين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، إن صاروخ أرض- جو أطلق من الأرضي السورية، وانفجر فوق البحر، مشيراً إلى أنه وفقاً للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل أي إنذار.

وتابع: "عثر سكان وسط البلاد على عدة شظايا صاروخية على الأرض، حيث تم جمع الشظايا من قبل الشرطة".



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