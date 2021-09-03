غزة: الإنقاذ البحري ينقذ ثمانية مواطنين من الغرق

رام الله - دنيا الوطنتمكنت وحدة الانقاذ البحري في بلدية غزة من إنقاذ ثمانية مواطنين من الغرق، صباح اليوم الجمعة، خارج فترة الدوام الرسمي للمنقذين.وأفاد مدير دائرة الصحة والبئية في البلدية، أحمد أبو عبدو، أن طواقم وحدة الإنقاذ تحركت فوراً مستخدمة مركب سريع بعد تلقي الإشارة في تمام الساعة 5:40 دقيقة صباحاً وتم إنقاذ المواطنين في البحر.ودعا أبو عبدو المواطنين مرتادي شاطئ البحر لضرورة توخي الحيطة والحذر خلال اليوم الجمعة وغداً السبت بسبب إرتفاع الأمواج ووجود دوامات مائية.وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين لضرورة السباحة في أوقات الدوام الرسمي للمنقذين من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 7:30 مساءً حفاظاً على سلامتهم.يذكر أن بلدية غزة تقيم أكثر من 20 برجاً للانقاذ على طول شاطئ بحر المدينة يعمل بها أكثر من 120 منقذاً مدرباً خلال ساعات الدوام المحددة.