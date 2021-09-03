غزة: الإنقاذ البحري ينقذ ثمانية مواطنين من الغرق

غزة: الإنقاذ البحري ينقذ ثمانية مواطنين من الغرق
تمكنت وحدة الانقاذ البحري في بلدية غزة من إنقاذ ثمانية مواطنين من الغرق، صباح اليوم الجمعة، خارج فترة الدوام الرسمي للمنقذين.
وأفاد مدير دائرة الصحة والبئية في البلدية، أحمد أبو عبدو، أن طواقم وحدة الإنقاذ تحركت فوراً مستخدمة مركب سريع بعد تلقي الإشارة في تمام الساعة 5:40 دقيقة صباحاً وتم إنقاذ المواطنين في البحر.
ودعا أبو عبدو المواطنين مرتادي شاطئ البحر لضرورة توخي الحيطة والحذر خلال اليوم الجمعة وغداً السبت بسبب إرتفاع الأمواج ووجود دوامات مائية.
وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين لضرورة السباحة في أوقات الدوام الرسمي للمنقذين من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 7:30 مساءً حفاظاً على سلامتهم.
يذكر أن بلدية غزة تقيم أكثر من 20 برجاً للانقاذ على طول شاطئ بحر المدينة يعمل بها أكثر من 120 منقذاً مدرباً خلال ساعات الدوام المحددة.
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