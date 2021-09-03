‏مشعل يهنئ الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج عنها



وأفرجت قوات الاحتلال مساء الخميس، عن الأسيرة أنهار الديك (26 عامًا) من سجن الدامون على حاجز سالم العسكري غرب جنين.



واعتُقلت الديك في 8 آذار/ مارس الماضي، وكانت حامل بجنينها في شهرها الثالث، وعانت ظروفًا صحية قاسية.‏







وهنأ مشعل، وفقاً لموقع الحركة الرسمي، خلال الاتصال الأسيرة المحررة أنهار الديك بالإفراج عنها من سجون الاحتلال لتضع مولودها المنتظر وهي خارج السجن بين أهلها ومحبيها.وقال الموقع: "شرحت الأسيرة الديك للقائد مشعل ظروف الأسيرات الصعبة داخل السجون، وشكرته على اتصاله والاطمئنان عليها وعلى أوضاع الأسيرات، موجهةً التحية إلى شعبنا الفلسطيني وكل من وقف معها في محنتها وهي داخل السجن".