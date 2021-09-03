مشعل يهاتف الأسيرة المحررة أنهار الديك

رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، اتصالاً هاتفيًا مع الأسيرة المحررة أنهار الديك التي أفرج عنها من سجون الاحتلال مساء أمس الخميس.واطمأن مشعل خلال الاتصال على المحررة أنهار الديك؛ مهنئًا إياها بالإفراج عنها من سجون الاحتلال لتضع مولودها المنتظر وهي خارج السجن بين أهلها ومحبيها.وفي سؤاله عن أوضاع الأسيرات داخل السجون؛ شرحت الأسيرة الديك لمشعل ظروف الأسيرات الصعبة داخل السجون؛ إلاّ أنهن يتمتعن بمعنويات عالية وقوية.وشكرت الأسيرة الديك أبو الوليد على اتصاله والاطمئنان عليها وعلى أوضاع الأسيرات؛ موجهةً التحية إلى شعبنا الفلسطيني وكل من وقف معها في محنتها وهي داخل السجن.