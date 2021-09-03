فلسطين: سبع وفيات وأكثر من 2400 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل سبع وفيات، و2494 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و889 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (1)، سلفيت (1)، طولكرم (2)، قطاع غزة (3).وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (99)، طولكرم (219)، سلفيت (93)، نابلس (321)، طوباس (18)، جنين (140)، رام الله والبيرة (119)، أريحا والأغوار (4)، ضواحي القدس (11)، الخليل (48)، بيت لحم (2)، قطاع غزة (1420)، لافتة إلى أنه تم إجراء 12827 فحصا.وأكدت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (39)، طولكرم (130)، سلفيت (11)، نابلس (129)، طوباس (15)، جنين (61)، رام الله والبيرة (58)، أريحا والأغوار (1)، ضواحي القدس (6)، الخليل (30)، بيت لحم (59)، قطاع غزة (404).وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92,2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6,8%، ونسبة الوفيات 1,0% من مجمل الإصابات.ولفتت إلى وجود 54 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 147 مصابا، بينهم 10 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,086,136، بينهم 466,316 تلقوا الجرعتين من اللقاح.