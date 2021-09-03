منظمة تطالب بممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لوقف التوسعات الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطندعت منظمة العدل والتنمية الحقوقية المنظمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والإدارة الامريكية بممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية بقيادة بينت لوقف كافة التوسعات الاستيطانية في القدس والضفة الغربيةواكد المتحدث الرسمي للمنظمة، زيدان القنائى، ان انتهاج حكومة بينيت للتوسعات الاستيطانية واستمرار تهجير الفلسطينيين يتنافى مع كافة القوانين الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي بخصوص الاستيطان الإسرائيلى بالأراضى المحتلة.وقالت المنظمة: إن السلطة الفلسطينية وحركة فتح والرئيس محمود عباس طالبوا مرار وتكرار إسرائيل بوقف عمليات البناء الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية.واشادت المنظمة بالقمة المصرية الفلسطينية الاردنية حول القضية الفلسطينية بالقاهرة والتى اكدت ايضا على رفض الاستيطان الإسرائيلى بالأراضى الفلسطينية.