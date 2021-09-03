المطران حنا: هنالك حاجة ملحة لترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية

وقال إن هنالك ازدياد في رقعة التضامن مع شعبنا الفلسطيني في سائر ارجاء العالم وهذه الظاهرة في ازدياد وهنالك حاجة ملحة لكي نكون كفلسطينيين موحدين نابذين للفرقة والانقسامات وان نكون على قلب رجل واحد في الدفاع عن قضيتنا وقدسنا ومقدساتنا.



وتابع: نداؤنا نوجهه الى امتنا العربية والى كافة الاحرار في عالمنا بضرورة ان يلتفتوا الينا والى شعبنا المظلوم ، ولكن قبل ان نطالب الاخرين بأن يتضامنوا معنا يجب علينا كفلسطينيين ان نتضامن مع انفسنا وان نوحد صفوفنا وان نلفظ الانقسامات التي كانت انتكاسة حقيقية لقضيتنا وشعبنا.



وقال المطران حنا: "ليس من المنطق ان تبقى حالة الانقسام والتشرذم والتفكك ونحن نعيش في مرحلة يتم فيها التآمر علينا من كل حدب وصوب ومشاريع تصفية القضية تحيط بنا ولذلك وجب علينا ان نحصن انفسنا بالوحدة والوعي والاستقامة والوطنية الحقة لكي تفشل كافة المؤامرات والمشاريع المعادية" .