المطران حنا: القدس مدينة محتلة مهما حاول الاحتلال إظهار غير ذلك



وتابع: "مهما حاولوا النيل من هوية القدس فهي ستبقى المدينة المقدسة حاضنة المقدسات والتاريخ والتراث وهي العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا والفلسطينيون لن يتنازلوا عن القدس مهما اشتدت سياسات طمس معالمها وتزوير تاريخها واقتلاعها من الوجدان العربي الفلسطيني".

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن كل شيء في القدس يوحي بأنها مدينة محتلة وبأن هنالك شيئا غير طبيعي يحدث فيها بهدف اقتلاعها من تاريخها الحقيقي وتهميش واضعاف الحضور الفلسطيني الأصلي والأصيل فيها.