المطران حنا: القدس مدينة محتلة مهما حاول الاحتلال إظهار غير ذلك
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بأن مدينة القدس مدينة محتلة مهما حاولت السلطات الاحتلالية اظهار غير ذلك فجنودها والمستوطنون يجولون ويصولون بأسلحتهم ناهيك عن سرقة العقارات والأراضي ومحاولات طمس معالم المدينة والنيل من هويتها وتاريخها وتراثها.
وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن كل شيء في القدس يوحي بأنها مدينة محتلة وبأن هنالك شيئا غير طبيعي يحدث فيها بهدف اقتلاعها من تاريخها الحقيقي وتهميش واضعاف الحضور الفلسطيني الأصلي والأصيل فيها.
وتابع: "مهما حاولوا النيل من هوية القدس فهي ستبقى المدينة المقدسة حاضنة المقدسات والتاريخ والتراث وهي العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا والفلسطينيون لن يتنازلوا عن القدس مهما اشتدت سياسات طمس معالمها وتزوير تاريخها واقتلاعها من الوجدان العربي الفلسطيني".
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