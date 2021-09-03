شؤون فلسطينية

اوزباكستان تؤكد دعمها الكامل لفلسطين

اوزباكستان تؤكد دعمها الكامل لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
جددت جمهورية أوزباكستان التعبير عن دعمها الكامل لفلسطين حيث أكد نائب وزير الخارجية فرقات صيديقوف موقف اوزباكستان الثابت والداعم للقضايا الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية لجمهورية اوزباكستان فرقات صيديقوف للسفير عماد الزهيري مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وسفير دولة فلسطين لدى أوزباكستان محمد ترشحاني وذلك في مقر وزارة الخارجية الأوزبكية في العاصمة طشقند.

أطلع السفير الزهيري المسؤولين الاوزبكيين على الدور الذي تقوم به الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي ضمن اطار مساهمة دولة فلسطين في تنفيذ اهداف الانمائية الدولية من خلال برامج تنموية يتم فيها الاستعانة بالخبرات الفلسطينية المميزة والرائدة من دول  الاغتراب والشتات ومن فلسطين، كذلك تم البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي لخدمة دول اخرى عبر برامج وانشطة تستفيد من الأليات المتوفرة لدى عدد من المنظمات الدولية وخاصةً البنك الاسلامي للتنمية الذي يعتبر داعماً اساسياً لكلا البلدين ولبرامج عمل الوكالة ضمن اطار آليات الترابط العكسي المعمول بها
في البنك الإسلامي للتنمية كون فلسطين واوزباكستان اعضاء فيه.

بدوره أكد نائب وزير الخارجية لجمهورية اوزباكستان اهتمامه بتأطير ومأسسة التعاون مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي من خلال التوقيع على اتفاقية تعاون تلبي اولويات واحتياجات الطرفين وتعكس عمق العلاق التاريخية بين الشعبين واهتمام بلاده في تطوير وتعزيز التعاون التنموي بما يعود بالمنفعة والمصلحة لكلا البلدين ومصلحة دول اخرى تقع ضمن الاولويات وخطط العمل المشتركة.

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الخطوات العملية التي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة بما يصب في تحقيق الهدف ١٧ من اهداف الانمائية الدولية حول عقد الشراكات لتحقيق الاهداف.

وفي اجتماع اخر ضمن عدد من الاجتماعات التي نظمتها سفارة دولة فلسطين في طشقند، فقد التقى السفير الزهيري والسفير ترشحاني بنائب وزير الصحة امريلو اينوياتوف وبحثا معه تنفيذ برامج تعاون طبي محددة يستفيد منها كلا البلدين وتصب ايضاً في مصلحة دول اخرى من الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي حيث تم الاتفاق على جملة من البرامج والانشطة التي سيتم العمل على تنفيذها بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية الطبية الاخرى والشركاء الدوليون خاصةً ما يتعلق بتبادل الخبرات التخصصية من خلال انشطة محددة يتم من خلالها ايفاد خبراء فلسطينيين من المرموقين في مجالاتهم لتقديم دورات تخصصية نظرية وعملية وتنظيم عمليات طبية نوعيه مشتركة انطلاقاً من حرص
الطرفين على تنفيذ الهدف رقم ٣ من اهداف الانمائية الدولية الخاص بالصحة الجيدة.

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