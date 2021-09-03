عربي

اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين الجامعة العربية والبرلمان العربي

اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين الجامعة العربية والبرلمان العربي
رام الله - دنيا الوطن
شاركت الدكتورة جهاد بنت عبدالله الفاضل نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى بمملكة البحرين وعضو مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، في اجتماع تنسيقي عقد بمقر الجامعة العربية، بحضور المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس القطاع الاقتصادي.

جاء ذلك لبحث تبني الجامعة العربية مقترحا بشأن إنشاء المركز العربي للأمن الغذائي، بهدف تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

وقالت د. جهاد بنت عبدالله الفاضل، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي ورئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى البحريني، أن إنشاء المركز العربي للأمن الغذائي يهدف إلى توفير مخزون آمن من الغذاء في كل الدول العربية، ويشمل ذلك السلع الضرورية، سواء السلع الغذائية أم غير الغذائية، بما يحقق الاستدامة في توفر الغذاء لكل الأفراد خصوصاً خلال الظروف الاستثنائية، مبينةً أن المركز يتبنى وضع استراتيجية عربية للأمن الغذائي، والتنسيق لتوفير مخزون آمن من الغذاء، مع خطة متكاملة للتعامل خلال الطوارئ والظروف والأزمات، إلى جانب اعتماد أحدث التقنيات المتخصصة في تعزيز الإنتاج الغذائي، وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة في هذا المجال.

 وأثنت "الفاضل" على الحرص والاهتمام بالفكرة من جانب البرلمان العربي وجامعة الدول العربية ، والاطلاع على تفاصيل الاقتراح وأهدافه وسُبل تطبيقه، مؤكدةً أن تبني دراسة تطبيق الاقتراح يعكس مستوى العمل المشترك والمساعي الحثيثة التي تبذلها الجامعة العربية والبرلمان العربي، من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي وإحداث المعالجات المؤسسية الفاعلة من أجل الحيلولة دون إحداث فجوة غذائية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني في الوطن العربي ضمن أهداف التنمية المستدامة.

 من جانبه أشاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية باقتراح إنشاء المركز العربي للأمن الغذائي المقدم من سعادة الدكتورة الفاضل، مؤكداً اهتمام جامعة الدول العربية بالمشروعات التي تصب في تعزيز كفاءة النظم الغذائية العربية، وحرصه على إحالة الاقتراح إلى الجهات المعنية المختصة في الجامعة لبحثه وإعداد الدراسة التفصيلية عنه ، باعتباره اقتراحاً يتناغم مع التوجه العالمي، ويتسق مع الجهود التي تُبذل في الوطن العربي من منطلق تلمس الأهمية البالغة للأمن الغذائي، وخصوصاً في ظل ما تواجهه العديد من الدول العربية من تحديات على صعيد توفر واستدامة الغذاء في ظل تفشي جائحة (كوفيد-19).

 وخلال اللقاء أكد الأمين العام للبرلمان العربي، أهمية إنشاء هذا المركز لإحداث المعالجات المؤسسية الفعالة بالدول العربية من أجل الحيلولة دون إحداث فجوة غذائية مما يسهم في تعزيز مزيدا من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية إجراء مراجعات قانونية عبر المجالس التشريعية العربية لإصدار تشريعات تسهم في تحقيق مزيدا من الأمن الغذائي من خلال إنشاء مخزون للأمن الغذائي بكل بلد عربي ومتضمنا نسبة من الأمان السلعي وخاصة بالنسبة للسلع الضرورية سواء السلع الغذائية أو غير الغذائية.

أخبار ذات صلة

الكويت: رجل يقتل شقيقته نحراً في جريمة مروعة

الكويت: رجل يقتل شقيقته نحراً في جريمة مروعة

البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

شاهد: عدوان إسرائيلي جديد بالصواريخ في محيط دمشق والدفاعات الجوية تتصدى لها

شاهد: عدوان إسرائيلي جديد بالصواريخ في محيط دمشق والدفاعات الجوية تتصدى لها

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

توقيع اتفاقية جديدة للنقل البحري بين السعودية والعراق

توقيع اتفاقية جديدة للنقل البحري بين السعودية والعراق

بتصميم المدينة الذكية.. عاصمة إدارية جديدة في مصر

بتصميم المدينة الذكية.. عاصمة إدارية جديدة في مصر

بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر

بعد 17 شهرًا.. الأردن يعلن إنهاء جميع أشكال الحظر

إعلام إسرائيلي: لقاء السيسي وبينت يُعقد &#34;قريباً&#34; في شرم الشيخ

إعلام إسرائيلي: لقاء السيسي وبينت يُعقد "قريباً" في شرم الشيخ

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اوزباكستان تؤكد دعمها الكامل لفلسطين

اوزباكستان تؤكد دعمها الكامل لفلسطين

&#34;الجهاد الإسلامي&#34;: دماء الشهيد أحمد صالح شاهد على تمسك شعبنا بحقوقه

"الجهاد الإسلامي": دماء الشهيد أحمد صالح شاهد على تمسك شعبنا بحقوقه

وزير التنمية وممثل برنامج الغذاء العالمي يتفقدان مشاريع التمكين وبرنامج المساعدات الغذائية ببيت لحم

وزير التنمية وممثل برنامج الغذاء العالمي يتفقدان مشاريع التمكين وبرنامج المساعدات الغذائية ببيت لحم

العطاري والحنيفات يبحثان سبل تسويق المنتجات الزراعية بمحافظة قلقيلية

العطاري والحنيفات يبحثان سبل تسويق المنتجات الزراعية بمحافظة قلقيلية

مجدلاني يبحث مع ممثلي المؤسسات في بيت لحم سبل تطوير الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة

مجدلاني يبحث مع ممثلي المؤسسات في بيت لحم سبل تطوير الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة

الزق: احتجاز جثامين الشهداء جريمة يفترض أن تكون على أجندة محكمة الجنايات الدولية

الزق: احتجاز جثامين الشهداء جريمة يفترض أن تكون على أجندة محكمة الجنايات الدولية

الوزير غنيم يطلع على احتياجات بيت فوريك

الوزير غنيم يطلع على احتياجات بيت فوريك

&#34;الرباعية الدولية&#34; تبحث مع جمعية رجال الأعمال النهوض بأوضاع غزة

"الرباعية الدولية" تبحث مع جمعية رجال الأعمال النهوض بأوضاع غزة

منوعات

شاهد: شيرين عبد الوهاب تعود وتُبدع في حفلات صيف جدّة

شاهد: شيرين عبد الوهاب تعود وتُبدع في حفلات صيف جدّة

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ&#34;رخصة للإنجاب&#34;

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ"رخصة للإنجاب"

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

عربي

اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين الجامعة العربية والبرلمان العربي

اجتماع تنسيقي رفيع المستوى بين الجامعة العربية والبرلمان العربي

الكويت: رجل يقتل شقيقته نحراً في جريمة مروعة

الكويت: رجل يقتل شقيقته نحراً في جريمة مروعة

البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد