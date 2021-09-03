"الميزان" يستنكر بشدة استخدام الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة بحق المواطنين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت عدداً كبيراً من قنابل الغاز المسيل للدموع، عند حوالي الساعة 20:00 من مساء يوم الأحد الموافق 2/9/2021، تجاه مئات المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج الشرقي الفاصل شرق محافظات قطاع غزة.وتفيد المعلومات الميدانية، إلى أن المئات من المتظاهرين من الشبان والأطفال تجمعوا قرب السياج الفاصل شرق محافظات قطاع غزة الخمس، وأشعلوا إطارات السيارات واستخدموا الألعاب النارية والمفرقعات، في تظاهرات دعا لها ناشطون من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، إذ فتح جنود الاحتلال المتمركزين في أبراج المراقبة على طول السياج الشرقي الفاصل نيران أسلحتهم الرشاشة، وأطلقوا وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه هؤلاء المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد المواطن أحمد مصطفى محمود صالح (27عاماً) في محافظة شمال غزة، حيث أصيب بعيار ناري في البطن أدى إلى مقتله، في حين أصيب (14) مواطناً من مختلف محافظات القطاع من بينهم (3) أطفال، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة. فيما تعاملت الطواقم الطبية مع عدد آخر من حالات استنشاق الغاز ميدانياً.وإذ يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة بحق المواطنين الفلسطينيين دون اكتراث بقواعد ومبادئ القانون الدولي، فإنه يجدد في الوقت ذاته مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي للانتقال من مربع الإدانة إلى التدخل الفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية المدنيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصار، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره.