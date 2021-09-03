حركة المقاومة الشعبية تنعي الشهيد أحمد صالح من شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية، إنها تحتسب عند الله الشهيد أحمد مصطفي صالح (٢٦عامًا) الذي استشهد شمال قطاع غزة برصاص قناصة الاحتلال.وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" إن "استمرار الجيش الصهيوني في عمليات إعدام المتظاهرين المدنيين على حدود القطاع هو جرائم حرب تضاف لسجل الطغيان الصهيوني ويجب وضع حد لهذا التطرف والإجرام الإرهابي".وتابعت: "ردنا على إعدام أحمد ومن سبقه من أبناءنا المنتفضين سيكون بتصعيد المقاومة الشعبية والهبة الجماهيرية في وجه الظلم حتى تحقيق مطالب شعبنا العادلة".وشددت على أنه "لن نسمح للعدو بالاستمرار في سفك الدماء وأمامنا خيارات أخرى لحماية أبناء شعبنا من جرائم الإعدام الممنهج، واستخدام كل الوسائل التي كفلتها القوانين والشرائع السماوية الدولية".