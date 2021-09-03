وزير التنمية وممثل برنامج الغذاء العالمي يتفقدان مشاريع التمكين وبرنامج المساعدات الغذائية ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني وممثلو المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في الأراضي الفلسطينية سامر عبد الجابر صباح اليوم، عدداً من المشاريع التمكينية التي منحتها الوزارة بدعم من برنامج الغذاء العالمي لعدد من الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة في محافظة بيت لحم،والتي شملتمشاريع زراعة مائية توزعت في العديد من قرى المحافظة، ومشروع البستنة في مركز حماية ورعاية النساء ضحايا العنف(محور) والذي يهدف الى تمكين النساء نزيلات المركز وتقديم العلاج النفسي لهن من خلال الزراعة.سبق ذلك تفقد الوزير وعبد الجابر لأحد نقاط التوزيع الخاصة ببطاقة المساعدة الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي لبعض الأسر لتأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي لهم والتي بلغ عددها(٢٥٠٠)أسرة تتلقى مساعدات غذائية عبر البطاقات الإلكترونية،كما تفقد الطرفان أحد الأسر التي تستفيد من خدمات البطاقة واستمعوا لمطالبهم واحتياجاتهم .وأكد وزير التنمية د. أحمد مجدلاني أن الوزارة استطاعت من خلال العلاقة الوثيقة مع مختلف الشركاء وخاصة برنامج الأغذية العالمي تخطي الصعوبات التي خلفتها جائحة كورونااضافة إلى ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.وأوضح الوزير أنه بفضل روح التضامن والالتفاف الجماهيري للشركاء في القطاع الخاص والبنوك والجمعيات الخيرية استطعنا تأمين الاحتياجات الأساسية والصحية للأسر الفقيرة والمنكشفة جراء الجائحة.اعرب د. مجدلاني عن فخره بقصص نجاح المشاريع الممولة من برنامج الغذاء العالمي والتي ينفذها عبر التعاون مع مؤسسة أريج، قائلاً " ان الوزارة والبرنامج يدرسان امكانية تطوير المشاريع لدمج الأسر بعجلة الانتاج والتنمية المستدامة وتمكينهم من الاعتماد على الذات بشكل أوسع.بدوره قال ممثل برنامج الغذاء العالمي سامر عبر الجابر " ان البرنامج يفتح أبواب الشراكة مع الوزارة للمزيد من المشاريع التي تخدم الأسر المستفيدة نحو تحقيق الأمن الغذائي لتلك الأسر."وتابع عبد الجابر " ان البرنامج على استعداد تام لدراسة تطوير المشاريع القائمة لخدمة الفئات المستفيدة من الأشخاص ذوي الاعاقة والنساء المعنفات.والتقى الطرفان أعضاء مجلس بلدي العبيدية ومجلس قروي دار صلاح لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للأسر المهمشة.ورافق الوزير خلال الزيارة كل من الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط عاصم خميس والوكيل المساعد لشؤون المديريات الشمالية خالد اطميزيومديرعام مديرية بت لحم بدران بديرومدير دائرة التمكين الاقتصادي سامر علاونة.