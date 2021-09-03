شؤون فلسطينية

العطاري والحنيفات يبحثان سبل تسويق المنتجات الزراعية بمحافظة قلقيلية

العطاري والحنيفات يبحثان سبل تسويق المنتجات الزراعية بمحافظة قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الزراعة رياض العطاري، ونظيره الأردني خالد الحنيفات، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، ومحافظ قلقيلية رافع رواجبة، أمس الخميس، في محافظة قلقيلية، تنفيذ برامج ومشاريع من شأنها المساهمة في تسويق منتجات زراعية تنتجها المحافظة.

وقال العطاري، خلال الاجتماع والجولة التي تبعته في عدة مواقع بمحافظة قلقيلية، إن الحكومتين الفلسطينية والاردنية تربطهما علاقة تكاملية، وتدرسان باستمرار البرامج المشتركة التي تخدم مصلحة المواطنين.

وأوضح العطاري ان جهود الوزارة اثمرت عن تأسيس الشركة الفلسطينية الاردنية للتسويق الزراعي بهدف تطوير القطاع الزراعي، وتنظيم عملية تصدير المنتجات الزراعية، مشيرا الى خطة العناقيد الزراعية والمشاريع التي قامت عليها وتم تنفيذها بالمحافظة، بالإضافة إلى العراقيل التي يضعها الاحتلال امام هذا
القطاع.

من جهته، أكد الحنيفات دعم الأردن لشعبنا في كافة أماكن تواجده وتعزيز صموده على الأرض.

وشدد على ان تأسيس الشركة الفلسطينية- الأردنية سيساهم في تسويق المنتجات الفلسطينية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

بدوره، ثمن المحافظ دور المملكة الأردنية الهاشمية الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وأشادَ بالدعم الملكي الأردني والجهود التي يقوم بها الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية وشعبنا، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وأشاد رواجبة بدور الوزارتين في تسويق المنتجات الزراعية بالمحافظة، مطالبا بالإسراع في فتح الأسواق الأردنية وزيادة كميات التصدير، وفي مقدمتها محصول الجوافة الذي بدأ موسمه هذه الفترة.

من جهته، أشاد أبو وندي بعمق العلاقة الأردنية الفلسطينية التي تأتي بتوجيهات من القيادتين في البلدين الشقيقين، متمنيا تجديد الزيارة وقد تحققت أماني الشعب الفلسطيني بإعلان استقلاله وحريته.


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