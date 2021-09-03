شؤون فلسطينية

مجدلاني يبحث مع ممثلي المؤسسات في بيت لحم سبل تطوير الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة

مجدلاني يبحث مع ممثلي المؤسسات في بيت لحم سبل تطوير الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية، د.أحمد مجدلاني خلال لقائه ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء المجالس المحلية والجمعيات الخيرية العاملة في محافظة بيت لحم اليوم في مقر جمعية القديس نيقولاس في بيت جالا سبل تعزيز التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والآراء لتطوير العمل الحكومي في مجال الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية للمستفيدين.

حيث أكد خلال كلمته حرص الوزارة على استمرار التنسيق والحوار المشترك المفتوح باعتباره اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي الهادف الى تطوير النظام السياسي الديمقراطي والعمل الحكومي.

وقال مجدلاني" ان الحكومة تجري المشاورات اللازمة من أجل استحداث المنصة الوطنية الفلسطينية للتضامن الاجتماعي التي ستمكن أي شخص أو مؤسسة من تقديم المساعدة لأي فلسطيني في الشتات أو الأراضي الفلسطينية او الأراضي المحتلة عام 1948.".  

 ودعا وزير التنمية الجمعيات الى تصويب أوضاعها القانونية، واستخدام البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية والاستفادة منها لتسهيل عملية تنسيق المساعدات والخدمات وإحداث أكبر تغطية ممكنة ومنع الاذواجية والرقابة والشفافية والنزاهة."

وأشار د. مجدلاني الى أن الوزارة تبذل كل الجهود من أجل دفع مخصصات شراء الخدمة المستحقة للجمعيات الخيرية، وفقا لنظام جديد استحدثته الوزارة يضمن السرعة والدقة والشفافية، موضحا ان الوزارة حرصت على فتح باب الشراكة مع كافة الشركاء المحليين والعرب والدوليين ذلك لمجابهة آثار الجائحة والحفاظ على الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للفقراء وذوي الدخل المحدود.

وشكر مجدلاني كل الشركاء في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الذين ساهموا عبر تقديم الخدمات في  تخفيف العبء عن الحكومة ودعم جهود التنمية، مثمناً الدور الكبير للجمعيات الخيرية خلال أزمة كورونا، حيث كان لها دوراً بارزاً في مساندة جهود الحكومة والتعاون لتوفير احتياجات المواطنين ، وتقديم الرعاية للفئات الأكثر تهميشا وفقراً.

 واضاف الوزير ان الوزارة تعمل على تفعيل عمل مجالس التخطيط بعد انقطاع عملها بسبب الجائحة ايمانا منها بضرورة التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والتقييم مع الناس. 







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