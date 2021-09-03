شؤون فلسطينية

الزق: احتجاز جثامين الشهداء جريمة يفترض أن تكون على أجندة محكمة الجنايات الدولية

الزق: احتجاز جثامين الشهداء جريمة يفترض أن تكون على أجندة محكمة الجنايات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمود الزق عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، على ضرورة استعادة وحدة شعبنا الوطنية وأنهاء الانقسام البغيض لمواجهة التحديات والأخطار التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية والعمل على تشكيل حكومة توافق وطني لتنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعات القاهرة للتحضير للانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية ولإعادة الأعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة القاها في الحفل الذى نظمته هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية في قاعة هاني الشوا بجامعة الأزهر بغزة بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء شهداء الحركة الوطنية الأسيرة المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي والذى يصادف 27 من شهر أغسطس من كل عام وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمر ميلاد ورئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور خليل أبو فول والأخ حسن قنيطة رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية ونشات الوحيدي منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

وأضاف الزق أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد للأراضي وبرنامج الضم في الضفة الغربية والاستيطان والتعامل مع قطاع غزة ككيان سياسي يهدف الى تعزيز الانفصال وتكرسه لإفشال فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الذين طردوا من ديارهم من قبل جيش الاحتلال
وأضاف الزق أن شهداءنا قدموا أرواحهم في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني وعلينا جميعا توحيد الجهود من قبل كافة المؤسسات الفلسطينية والقوى السياسية والمنظمات حقوق الانسان واحتجاز جثامين الشهداء من قبل حكومة الاحتلال جريمة لا يمكن الجدال حولها يفترض أن تكون على أجندة محكمة الجنايات الدولية.









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