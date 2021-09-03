الوزير غنيم يطلع على احتياجات بيت فوريك



وأكد غنيم خلال جولته على ان المياه قضية إنسانية تهم كل مواطن وسلطة المياه دوما تسعى لتلبية احتياجات كافة التجمعات وفق الإمكانيات المتوفرة، مشيرا في هذا الجانب ان تعزيز صمود المواطن الفلسطيني هو الهدف الاستراتيجي الأول لمواجهة إجراءات الاحتلال في المناطق المستهدفة مباشرة، فالاحتلال يتبع

سياسة ممنهجة تهدف الى تفريغ الارض من قاطنيها.





واستمع غنيم الى شرح مفصل عن احتياجات البلدة وتركزت الاحتياجات على الحاجة الملحة الى توسعة شبكة المياه الحالية لزيادة نسبة المستفيدين في مناطق التوسع العمراني في البلدة وايضا تاهيل الشبكة الحالية لتحسين مستوى خدمات تزويد المياه وتقليل التكاليف التشغيلية المرتفعة الناجمة عن تكسر الانابيب وسيلانها وارتفاع مستوى الفاقد والحد من استخدام مياه الصهاريج مرتفعة التكاليف.



وأكد غنيم في ختام اللقاء على ضرورة عمل الطواقم الفنية للخروج بالتوصيات الفنية واقتراح التدخلات المطلوبة لتلبية الاحتياجات.





ومؤكدا في السياق ذاته على أهمية المضي قدما في مشروع الصرف الصحي المخصص لبلدة بيت فوريك والالتزام بتغطية المساهمة الخاصة بالبلدية من اجل انطلاق أعمال تنفيذ المشروع الممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي كأكبر مشروع صرف صحي في محافظة نابلس موعزا الى الطواقم الفنية بالعمل المشترك مع طواقم البلدية لانجاز قوائم الاحتياجات وفق مخططات هندسية مدروسة تغطي احتياجات البلدة حاليا ومستقبلا لوضعها ضمن خطة سلطة المياه.





رام الله - دنيا الوطناطلع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم على الوضع المائي و احتياجات بلدة فوريك في مجال المياه والصرف الصحي خلال الجولة الميدانية التي قام بها اليوم في البلدة.