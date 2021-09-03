شاهد: أول صورة للأسيرة الديك برفقة زوجها بمنزلهما بعد الإفراج عنها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، صورة للأسيرة المحررة أنهار الديك، برفقة زوجها، في منزلهما بمدينة رام الله، بعد ساعات من الإفراج عنها من قبل سلطات الاحتلال.





وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز سالم العسكري شمال جنين شمالي الضفة الغربية، مساء أمس الخميس، عن الأسيرة الحامل الديك، والتي تترقب مولدها خلال الأيام القادمة.





وقررت محكمة "عوفر" العسكرية، في وقت سابق من أمس الخميس، الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك بكفالة مالية قيمتها 40 ألف شيكل، بالإضافة إلى إقامة جبرية بمنزل عائلتها في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.









رام الله - دنيا الوطن