شؤون فلسطينية

شاهد: أول صورة للأسيرة الديك برفقة زوجها بمنزلهما بعد الإفراج عنها

شاهد: أول صورة للأسيرة الديك برفقة زوجها بمنزلهما بعد الإفراج عنها
الأسيرة أنهار الديك عقب الإفراج عنها
رام الله - دنيا الوطن
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، صورة للأسيرة المحررة أنهار الديك، برفقة زوجها، في منزلهما بمدينة رام الله، بعد ساعات من الإفراج عنها من قبل سلطات الاحتلال.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز سالم العسكري شمال جنين شمالي الضفة الغربية،  مساء أمس الخميس، عن الأسيرة الحامل الديك، والتي تترقب مولدها خلال الأيام القادمة.

وقررت محكمة "عوفر" العسكرية، في وقت سابق من أمس الخميس، الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك بكفالة مالية قيمتها 40 ألف شيكل، بالإضافة إلى إقامة جبرية بمنزل عائلتها في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.


أخبار ذات صلة

مصرع شابين غرقاً في بحر خانيونس

مصرع شابين غرقاً في بحر خانيونس

وزير التنمية وممثل برنامج الغذاء العالمي يتفقدان مشاريع التمكين وبرنامج المساعدات الغذائية ببيت لحم

وزير التنمية وممثل برنامج الغذاء العالمي يتفقدان مشاريع التمكين وبرنامج المساعدات الغذائية ببيت لحم

العطاري والحنيفات يبحثان سبل تسويق المنتجات الزراعية بمحافظة قلقيلية

العطاري والحنيفات يبحثان سبل تسويق المنتجات الزراعية بمحافظة قلقيلية

مجدلاني يبحث مع ممثلي المؤسسات في بيت لحم سبل تطوير الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة

مجدلاني يبحث مع ممثلي المؤسسات في بيت لحم سبل تطوير الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة

الزق: احتجاز جثامين الشهداء جريمة يفترض أن تكون على أجندة محكمة الجنايات الدولية

الزق: احتجاز جثامين الشهداء جريمة يفترض أن تكون على أجندة محكمة الجنايات الدولية

الوزير غنيم يطلع على احتياجات بيت فوريك

الوزير غنيم يطلع على احتياجات بيت فوريك

&#34;الرباعية الدولية&#34; تبحث مع جمعية رجال الأعمال النهوض بأوضاع غزة

"الرباعية الدولية" تبحث مع جمعية رجال الأعمال النهوض بأوضاع غزة

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير التنمية وممثل برنامج الغذاء العالمي يتفقدان مشاريع التمكين وبرنامج المساعدات الغذائية ببيت لحم

وزير التنمية وممثل برنامج الغذاء العالمي يتفقدان مشاريع التمكين وبرنامج المساعدات الغذائية ببيت لحم

العطاري والحنيفات يبحثان سبل تسويق المنتجات الزراعية بمحافظة قلقيلية

العطاري والحنيفات يبحثان سبل تسويق المنتجات الزراعية بمحافظة قلقيلية

مجدلاني يبحث مع ممثلي المؤسسات في بيت لحم سبل تطوير الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة

مجدلاني يبحث مع ممثلي المؤسسات في بيت لحم سبل تطوير الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة

الزق: احتجاز جثامين الشهداء جريمة يفترض أن تكون على أجندة محكمة الجنايات الدولية

الزق: احتجاز جثامين الشهداء جريمة يفترض أن تكون على أجندة محكمة الجنايات الدولية

الوزير غنيم يطلع على احتياجات بيت فوريك

الوزير غنيم يطلع على احتياجات بيت فوريك

&#34;الرباعية الدولية&#34; تبحث مع جمعية رجال الأعمال النهوض بأوضاع غزة

"الرباعية الدولية" تبحث مع جمعية رجال الأعمال النهوض بأوضاع غزة

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في بيت لحم وطوباس

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في بيت لحم وطوباس

منوعات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

المخرج خالد يوسف يعود للسينما بعد غياب 3 سنوات

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

شاهد: ياسمين صبري تخطف الأنظار بفستانها الأحمر

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

الفنانة السعودية مروة محمد تكشف عن أخر أعمالها

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

شاهد: محمد عساف يلتقي بمجسمه الشمعي لأول مرة في دبي

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بسعر إطلالتها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تفاجئ متابعيها بطريقة احتفالها بيوم ميلادها

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ&#34;رخصة للإنجاب&#34;

شاهد: سمية الخشاب تطالب جمهورها بـ"رخصة للإنجاب"

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

عمرو يوسف يخرج عن صمته وينفي هذا الأمر

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

بعد الجراحة.. ما آخر التطورات الصحية لحالة نضال الشافعي؟

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

شاهد: حلا الترك تلفت الأنظار بإطلالتها الغريبة داخل الحرم الجامعي

عربي

الكويت: رجل يقتل شقيقته نحراً في جريمة مروعة

الكويت: رجل يقتل شقيقته نحراً في جريمة مروعة

البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

تونس.. حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في البلاد

توقيع اتفاقية جديدة للنقل البحري بين السعودية والعراق

توقيع اتفاقية جديدة للنقل البحري بين السعودية والعراق