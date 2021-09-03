"الرباعية الدولية" تبحث مع جمعية رجال الأعمال النهوض بأوضاع غزة

رام الله - دنيا الوطنبحث علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين مع وفد من اللجنة الرباعية الدولية، برئاسة مايكل نيوويرث مدير قسم التجارة والحركة، ورامي صيام مستشار التنمية الاقتصادية باللجنة، سبل النهوض بالأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وحل مشاكل القطاع الخاص.جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد الرباعية لمقر الجمعية غرب مدينة غزة، وأكد الحايك على ضرورة لعب اللجنة الرباعية لدور أكبر في التحسين من الأوضاع الاقتصادية بالقطاع وإنهاء الحصار.وقال الحايك، إن غزة بحاجة لتنمية شاملة في كافة القطاعات الاقتصادية لضمان فترة طويلة من الهدوء الاستقرار، مشدداً على أهمية فتح كامل المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والمواد الخام والآلات اللازمة للنهوض بالصناعات الفلسطينية.وأضاف الحايك، أن إعادة المنشآت الاقتصادية للعمل وتحريك عجلة الإنتاج فيها يشكل أهمية قصوى للنهوض بالأوضاع بقطاع غزة والحد من المشكلات الإنسانية وفي مقدمتها البطالة والفقر.وشدد الحايك على أهمية البدء بإصلاح ما تدمر خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ووفاء المانحين بتعهدات لإعادة إعمار غزة والتي تشكل أيضاً رافعة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية.من جهته، أكد مايكل نيوويرث مدير قسم التجارة والحركة باللجنة الرباعية، على أهمية تظافر الجهود المحلية والدولية للتحسين من أوضاع سكان غزة.ودعا نيوويرث، لضرورة إيجاد رؤية موحدة للنهوض بأوضاع غزة والتخفيف من سوء الأوضاع الإنسانية.