وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، اليوم الخميس، بحضور أمين سر المجلس والأعضاء من وكلاء الوزارات والجهات ذات العلاقة.وقرر المجلس الموافقة على وضع المشاريع التالية موضع التنفيذ ومنها مخطط هيكلي لبلدة برقين في محافظة جنين وتعديلات تنظيمية لمسارات شوارع وتغيير صفة الاستعمال في التجمعات التالية (المزرعة القبلية، ترمسعيا، بيت ايبا، اريحا، الباذان، قباطية، خاراس، قلقيلية، برقا)، وكذلك لمشاريع هيكلي تفصيلي لغاية الاسكان في برقا وهيكلي تفصيلي لغاية اقامة منتجع سياحي في خاراس.ووافق المجلس على طلبات استئناف ومنح تسهيلات لترخيص ابنية وذلك في التجمعات التالية( شويكة، النزلة الشرقية، الرام، النويعمة، عزموط، بلعا، بتين) ومنح المجلس موافقة أولية لترخيص فندق في كفر رمان.وشكل المجلس لجان فرعية للدراسة وذلك لمشروع تعديل تنظيمي لمسار شارع في الطيبة، ومشروع تعديل تنظيمي اخر في دورا القرع، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الصناعات في جمالا، وطلب تسهيلات لبناء قائم في أريحا، وطلب استئناف على مشروع تعديل تنظيمي لتغيير الاستعمال في رام الله، وطلب منح تسهيلات لبناء قائم في سردا.وأجل المجلس البت في مخطط هيكلي دار صلاح، والشواورة للجلسة المقبلة، وكذلك أجل البت في طلب منح تسهيلات لترخيص بناء في عابود.وكلف المجلس اللجنة الاقليمية لاعادة الدراسة للطلبات التالية ومنها مشروع تعديل تنظيمي لمسار شوارع في العوجا، ومشروع هيكلي تفصيلي لغاية الافراز في ترمسعيا، وطلب استئناف على طلب منح تسهيلات لترخيص بناء في عابود.وأعاد المجلس ايداع مشروع هيكلي تفصيلي لغاية الاسكان للاعتراضات، كما ورد المجلس مشروع تعديل تنظيمي لتخفيض عرض شارع في دير شرف.