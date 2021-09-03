دولي

نيوزيلندا: طعن 5 أشخاص بمركز تسوّق في أوكلاند والشرطة تقتل مسلحاً

نيوزيلندا: طعن 5 أشخاص بمركز تسوّق في أوكلاند والشرطة تقتل مسلحاً
الشرطة النيوزيلاندية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة النيوزيلندية، الجمعة، إنها قتلت بالرصاص رجلاً طعن خمسة أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوّق في مدينة أوكلاند.

وأضافت في بيان: "تستطيع الشرطة أن تؤكد أنّ رجلاً دخل مركزاً للتسوق في ضاحية نيو لين (بمدينة أوكلاند) وأصاب عدة أشخاص".

وقال البيان: "حددت الشرطة مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلاً في المكان".

ولم تتوصل الشرطة بعدُ للدافع وراء الهجوم، وفق ما نقل موقع (تي آر تي) عربي.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت المتسوّقين في حالة من الذعر ويركضون إلى خارج المركز التجاري.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الهجوم بأنه عمل إرهابي نفذه شخص يحمل الجنسية السريلانكية، وقالت إنّ الشرطة أردته قتيلاً بعد 60 ثانية فقط من بدء الهجوم.

وقتَل مسلح مِن دعاة تفوق الجنس الأبيض، 51 شخصاً في مسجدين، في مدينة كرايستشيرش، بالبلاد، في 15 آذار/مارس 2019.

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