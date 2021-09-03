صحيفة إسرائيلية: المنسق زار مصر وبحث مع مسؤولي المخابرات "الإرباك الليلي" ورقابة السلع

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في مناطق السلطة، غسان عليان، زار مصر برفقة رئيس شعبة الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس الأمن القومي.

وأضافت بأن الاثنين التقيا هناك بكبار مسؤولي المخابرات المصرية وطلبوا منهم الضغط على حماس لوقف الإرباك الليلي عند حدود قطاع غزة.

كما شملت الزيارة أيضا الاستعدادات للقاء رئيس الوزراء، نفتالي بينت بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وطلب الاثنان من المصريين زيادة الرقابة على تمرير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة، خشية "استفادة حماس منها لإعادة تعزيز منظومتها العسكرية"، وفق تعبير الصحيفة.

وذكر تقرير إسرائيلي، أول أمس الأربعاء، أن اللقاء المرتقب بين السيسي، وبينت، سيُعقد "قريبا" في مدينة شرم الشيخ المصرية.



