الكويت: رجل يقتل شقيقته نحراً في جريمة مروعة





وأثارت هذه الجريمة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تصدر هاشتاغ #جريمة_تيماء تويتر في الكويت.





رام الله - دنيا الوطنقُتلت امرأة على يد شقيقها، يوم الأربعاء، في جريمة مروعة هزت الكويت خلال الساعات الماضية.وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن السلطات الأمنية، تلقت بلاغاً سابقاً من الضحية، في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، يفيد بتعرضها للتهديد بالقتل، مضيفة بأن رجال الأمن وصلوا إلى منزل الضحية وطلبوا من الجاني إثبات أن شقيقته لا تزال على قيد الحياة، فقام بدخول المنزل ونحرها ثم خرج وسلّم نفسه.إلى ذلك نقلت صحيفة (القبس) عن مصادر أمنية مطلعة أن القتيلة كانت قد أبلغت عمليات الداخلية بأنها محتجزة منذ شهرين في مسكنها، موضحة أن الجاني من مواليد 1985، وقد استخدم سكيناً لنحر شقيقته، وفق ما نقل موقع قناة (العربية).يشار إلى أن السلطات الرسمية لم تصدر تعليقاً حتى الآن بخصوص الجريمة.