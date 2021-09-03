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البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

البرلمان العربي يُثمِن مخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية
القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن الأخير يُثمِن عالياً مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس محمود عباس، والتي عقدت بقصر الاتحادية بالقاهرة.

وأضاف العسومي أن البرلمان العربي يشيد بمضامين البيان الختامي الصادر عن القمة، والذي أكد على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى، ودعم الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بها، مع التأكيد  أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ودورها في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأعرب عن تقدير البرلمان العربي الكامل لكافة الجهود المخلصة التي يبذلها السيسي والملك عبدالله الثاني، من أجل نصرة القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل الذي يعد المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد العسومي على أن البرلمان العربي يضم صوته إلى صوت قادة الدول الثلاث بشأن أهمية العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة تجاوب جميع الأطراف الفلسطينية مع الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في هذا الملف إعلاءً للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وكذلك دعوة المجتمع الدولي إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتوفير الدعم المالي الذي يمكنها من تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

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