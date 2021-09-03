دولي

إسرائيل: تسجيل أعلى حصيلة بإصابات (كورونا) منذ تفشي المرض

إسرائيل: تسجيل أعلى حصيلة بإصابات (كورونا) منذ تفشي المرض
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل اليوم الجمعة، أعلى حصيلة بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، منذ تفشي المرض.

ووفق وزارة الصحة الإسرائيلية، فإنه تم تسجيل 11,210 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.

في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إنه اعتباراً من اليوم سيُعفى  الإسرائيليون المطعمون أو المتعافون العائدون من معظم الدول الأجنبية عن الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

ويلزم العائدون بالخضوع لفحص (كورونا)، وسيعفون من الحجر بعد ورود نتيجة سلبية للفحص أو بعد 24 ساعة.

ويسري الامر على العائدين المُطعمين ب ثلاث جرعات أو المتعافين الذين تلقوا جرعة تطعيم، أو على المتعافين أو الذين لم تمر على تطعيمهم بالجرعتين أربعة أشهر. 

ومع ذلك يستمر فرض الحجر الصحي على العائدين من أربع دول وهي، البرازيل والمكسيك وتركيا وبلغاريا.

إلى ذلك أعلنت السويد حظر دخول سياح إسرائيليين إلى أراضيها بسبب تفشي الوباء في إسرائيل. 

ويأتي قرارها بعد يوم من اتباع البرتغال خطوة مماثلة في اعقاب رفع الاتحاد الأوروبي إسرائيل من قائمة الدول الآمنة.

ويشار إلى أن إيطاليا تلزم الإسرائيليين بإبراز نتيجة فحص سلبية حتى وان كانوا مُطعمين، ويخشى أن تفرض دول أخرى في انحاء القارة قيودا على السياح الإسرائيليين، وفق (مكان).


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