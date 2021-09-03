شؤون فلسطينية

غزة: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

غزة: الكشف عن حصيلة إصابات ووفيات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الجمعة، أنها أجرت 5714 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 1420 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

كما أعلنت الوزارة في موجز تقريرها بشأن الحالة الوبائية في القطاع، تعافي 404 حالات جديدة من مصابي الفيروس، فيما يوجد ثلاث حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال نفس الفترة الزمنية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 134903 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 15094 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين  118655 حالة.

ووصل إجمالي الوفيات 1154 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 262 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 173 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فقد وصل إجمالي الجرعات التي وصلت القطاع، 579570 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 324793 شخصاً.

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