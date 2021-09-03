أول تعليق من عائلة شموئيلي على نتائج تحقيق مقتل ابنهم على حدود القطاع
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الجمعة، بأن عائلة القناص الإسرائيلي، شموئيلي، الذي قتل قبل أيام متأثراً بإطلاق نار عل حدود القطاع قبل نحو أسبوعين، رفضت نتائج تحقيق الجيش في مقتله.
وقالت العائلة، وفق الصحيفة، إنها لا تقبل نتائج التحقيق الأولية من الجيش، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق.
وقال محامي العائلة: إن "الأخيرة طرحت أسئلة صعبة على القادة ولم تتلق إجابات مرضية، وقد خاب أملها ومتألمة ومحبطة من التحقيق".
ووفق ما قال الصحفي، دورون كدوش، من (إذاعة الجيش)، فإن
مسؤولين آخرون حضروا لقاء عائلة شموئيلي بقادة الجيش صباح اليوم، قالوا إن أجواء اللقاء كانت مشحونة للغاية، ولم توافق العائلة على استكمال سماع نتائج التحقيق، وكرروا عبارات مثل "اخلعوا زيكم الرسمي - لو أنهم أولادكم لن ترسلوهم إلى هناك".
وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتائج التحقيق في حادثة مقتل قناص "حرس الحدود" بارئيل شموئيلي التي قدمت صباح اليوم لعائلته، كشفت "عدم وجود ثغرة فيما يتعلق بتعليمات إطلاق النار، ولم يتم تغييرها في أي مرحلة قبل الأحداث أو خلالها".
وأضافت: "لكن اتضح القصور في نشر القوات، حيث كان من الصواب نشر القوات وتفعيلها بشكل مختلف في لحظة وصول الشبان الفلسطينيين إلى منطقة الجدار".
وأكدت التحقيقات، وفق القناة، أنه حتى في هذا الحادث، قامت القوات بإطلاق نيران كثيفة نحو الفلسطينيين، ولم يتم تقييد عمل القناصة.
وسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، نتائج التحقيقات في مقتل الجندي، بارئيل شموئيلي عند حدود قطاع غزة، إلى عائلته.
ووفق ما نقل الصحفي الإسرائيلي، أور هيلار، فإن قائد المنطقة الجنوبية اليعازر توليدانو، وقائد فرقة غزة، نمرود ألوني وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة المنتهية ولايته، يوآف برونر، حضروا لتقديم نتائج التحقيق في مقتل شموئيلي.
وأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، الاثنين الماضي، بوفاة قناص متأثراً بإصابة خطيرة، أُصيب بها عند حدود غزة.
وكانت فصائل العمل الوطني والإسلامي، نظمت مسيرة جماهيرية في 21 من آب/أغسطس الجاري، على الحدود الشرقية للقطاع، أسفرت عن استشهاد مواطنيْن متأثرين بجراحهما خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، بالإضافة إلى إصابة العشرات بالغاز المسيل للدموع.
وشهدت المسيرة إطلاق نار من مسافة صفر في إحدى فوهات الجدار العازل، نفذها فلسطيني، أسفر عن إصابة القناص بارئيل شموئيلي، فيما تم الإعلان عن وفاته الاثنين الماضي.
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