دولي

شاهد: مقتل 44 شخصاً جراء إعصار "إيدا" في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي

شاهد: مقتل 44 شخصاً جراء إعصار "إيدا" في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي
رام الله - دنيا الوطن
لقي نحو 44 شخصا على الأقل حتفهم جراء مرور الإعصار "إيدا" في ولايتي نيويورك ونيوجيرزي مما دفع السلطات لإصدار إعلان نادر لحالة الطوارئ ليل الأربعاء وصباح الخميس بسبب ما عدَّ حدثا "تاريخيًا" مرتبطًا بالأحوال الجوية.

وذكرت الشرطة والسلطات المحلية أن هناك 15 قتيلا في مدينة نيويورك وضاحيتها، وثلاثة آخرين بالقرب من فيلادلفيا.

في ولاية نيوجيرزي المجاورة، عبّر الحاكم فيل مورفي عن "حزنه" لأن "23 على الأقل من سكان نيوجيرزي فقدوا حياتهم" جراء الإعصار، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وحوّل الهطول القياسي للأمطار والذي دفع سلطات نيويورك إلى إصدار إعلان غير مسبوق لحالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات، الشوارع إلى أنهار فيما غرقت أيضا محطّات المترو التي تم تعليقها، وغمرت المياه السكك.


 






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